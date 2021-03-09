المُشدد 3 و10 أعوام لتشكيل عصابي خطف طفلاً وطلب 100 ألف دولار بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار ياسر سنجاب، رئيس المحكمة، اليوم الثلاثاء، 3 أشخاص بالسجن المُشدد 10 أعوام، والحبس 3 سنوات مع الشغل لحدث؛ لاتهامهم في القضية رقم 10390 جنايات أول الزقازيق لسنة 2020، بتكوين تشكيل عصابي وخطف طفل وطلب فدية مالية من أسرته.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو روؤف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من "إبراهيم.م.إ" 37 عامًا، سائق، مُقيم بقرية "تلراك" بأولاد صقر، بأنه أثناء وجوده في حفل زفاف بقرية "الشوافين" فوجيء باختفاء نجله "سعيد" 11 عامًا، وتلقى اتصالًا هاتفيًا من مجهولين يطلبون فدية 100 ألف دولار لإطلاق سراحه.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من: "عماد.ا.ع.ا" 34 عاما، كهربائي، و"عبدالرازق.م.إ"16 عاما، بائع متجول، و"المتولي.ا.م" 65 عاما، فلاح، و"رشاد.ح.م" 29 عاما، فلاح، فيما جرى ضبطهم وتحرير الطفل دون دفع الفدية، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق.​