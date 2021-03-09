إعلام ميانمار يقاوم العسكر

تسعى حكومة ميانمار التي يسيطر عليها الجيش إلى قمع التغطية الإعلامية للاحتجاجات ضد استيلائها على السلطة، حيث يسعى الصحفيون والمواطنون العاديون لإبلاغ الناس داخل وخارج البلاد بما يحدث.

وقد ألغت السلطات تراخيص خمس وسائل إعلام محلية كانت تقدم تغطية واسعة للاحتجاجات، في محاولة للتراجع عن هذه الحريات بالكامل بعد عقد من بدء انتقال البلاد المتعثر نحو الديمقراطية.

واحتجزت الحكومة عشرات الصحفيين منذ انقلاب الأول من فبراير، بمن فيهم (ثين زاو) من وكالة أسوشيتيد برس.

وتأتي الحملة في الوقت الذي صعد فيه الجيش العنف ضد الاحتجاجات الجماهيرية، ولكن لا تزال تقارير وسائل الإعلام المستقلة تقدم معلومات حيوية حول عمليات الاعتقال وإطلاق النار من قبل القوات في المدن في جميع أنحاء ميانمار. وهم يستخدمون منصات أخرى لنشر تقاريرهم مثل وسائل التواصل الاجتماعي.

كيف تقمع الحكومة الأخبار

ذكرت هيئة الإذاعة الحكومية MRTV أن خمسة منافذ محلية - ميزيما، ودي في بي، وخيت ثيت ميديا​، وميانمار ناو، و7 داي نيوز - مُنعت من بث أو تقديم أي معلومات على أي منصة إعلامية أو استخدام أي تقنية بعد إلغاء تراخيصها.

حيث قام الخمسة بتغطية الاحتجاجات على نطاق واسع وغالبًا ما تم بث مقاطع فيديو على الهواء. وذكرت خدمة (ميانمار الآن) الإخبارية المستقلة، أن الشرطة حطمت باب مكتبها يوم الإثنين وصادرت أجهزة كمبيوتر وطابعات وأجزاء من خادم بيانات غرفة الأخبار.

إدانة دولية

قال فيل روبرتسون، نائب مدير قسم آسيا في هيومن رايتس ووتش، في بيان: «من الواضح أن هذا الحظر جزء من اعتداء أكبر بكثير للمجلس العسكري على حرية الصحافة وقدرة الصحفيين على أداء وظائفهم دون مضايقة أو ترهيب أو اعتقال». في حين أدان المعهد الدولي للصحافة، الذي يروج لحرية الصحافة، هذه الخطوة بشدة وحث المجتمع الدولي على «معارضة الاعتداء المستمر على وسائل الإعلام المستقلة بشدة».