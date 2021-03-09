إيران والقاعدة وجهان لعملة إرهابية واحدة

ساعدت «القاعدة» في تنفيذ هجمات 11 سبتمبر، وهي تأكيدات أطلقها وزير الخارجية الأمريكي، فالموقف الأمريكي تؤكده وثائق «أبوت آباد» التي حصلت عليها القوات الأمريكية من مخبأ «بن لادن» في باكستان، والتي تضمنت رسائل من مسؤولين إيرانيين، للتنسيق لعمليات إرهابية في الداخل الأمريكي. ووفقا للوثائق، سهلت المخابرات الإيرانية عملية إيواء وتدريب ونقل عناصر «القاعدة» المكلفين بالتفجيرات، وهناك تحقيقات قضائية أمريكية كشفت تورط النظام الإيراني، وألزمت طهران بدفع تعويضات تصل إلى 21 مليار دولار.



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