محمد بن سلمان وحمدوك يبحثان تطوير العلاقات

اجتمع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، اليوم، مع دولة رئيس الوزراء السوداني السيد عبدالله حمدوك. وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات السعودية السودانية في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بتطويرها بما فيها الجوانب التنموية والاستثمارية، إلى جانب بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك. وتم خلال الاجتماع التأكيد على حرص المملكة على أمن واستقرار السودان بما يحقق تطلعات شعبه الشقيق، واعتزاز الحكومة السودانية بمواقف المملكة وحرصها على أمن السودان واستقراره. حضر الاجتماع وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي. فيما حضر من الجانب السوداني وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، ووزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، ووزير المالية جبريل إبراهيم محمد.



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