دعوة طالبان لمؤتمر

من جانبه، أكد فريدون خوازون، المتحدث باسم المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان، تلقي رئيس الدولة أشرف غني ورئيس مجلس المصالحة عبد الله عبد الله، إلى جانب سياسيين أفغان آخرين، دعوة من الطرف الروسي، مشيرا إلى أن الموضوع قيد البحث.
وأعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشأن الأفغاني، ضمير كابولوف، أن روسيا وجهت دعوة إلى ممثلي الحكومة الأفغانية، وشخصيات أفغانية بارزة و«طالبان».
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