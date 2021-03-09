انتشال 39 جثة لمهاجري أفريقيا

أعلن مصدر في البحرية التونسية ارتفاع عدد الجثث المنتشلة للمهاجرين الغرقى قبالة سواحل مدينة «صفاقس» التونسية إلى 39. وأفاد الرائد علي العياري، في الحرس البحري بإقليم «صفاقس» لوكالة الأنباء الألمانية، بانتشال 39 جثة لمهاجرين ينحدرون من دول أفريقية بجنوب الصحراء، بينما جرى إنقاذ 165 مهاجرا، من بينهم تونسيان.

وأوضح المصدر أن المهاجرين كانوا على متن قاربين في هجرة غير شرعية نحو السواحل الإيطالية.

وأضاف أن عمليات البحث والتمشيط المشتركة بين الحرس البحري وجيش البحر لا تزال مستمرة باستخدام غطاسين، ولكنه استبعد العثور على المزيد من الجثث.