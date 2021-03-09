الإطاحة بعصابة لتهريب المخدرات

وقال المحققون في إيطاليا، الثلاثاء، إن القوات الأمنية ألقت القبض على 55 مشتبها بهم في ثلاث دول.
ويتردد أن المشتبه بهم أحضروا مخدرات من مدينة فلورا الألبانية إلى إيطاليا، حيث يتم إعادة تغليفها وتوزيعها باستخدام الحافلات والقطارات، وفقا لما قالته قوات الأمن.
وذكرت الشرطة، أنه تم احتجاز زوجين في ألمانيا. ويتردد أن المشتبه بهم، وهم 52 رجلا وثلاث سيدات، من ألبانيا ونيجيريا وإيطاليا وجامبيا.
وقالت الشرطة، إن السلطات الإيطالية تعاونت بصورة وثيقة مع السلطات في ألمانيا وألبانيا، استنادا لتحقيقات خلال عامي 2018 و2019، التي أدت حين ذاك لاعتقال العشرات.
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