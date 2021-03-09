الملكة إليزابيث تصدر أول رد على مقابلة هاري وميجان

ابوظبي - سيف اليزيد - أعربت الملكة إليزابيث الثانية، اليوم الثلاثاء، عن «حزنها» للمصاعب التي واجهها الأمير هاري وزوجته الأميركية ميجان ماركل.

جاء ذلك في بيان صدر عن قصر «باكينغهام»، في أول رد فعل على التصريحات التي أدلى بها الزوجان الشابان في مقابلة تلفزيونية مع الإعلامية الأميركية أوبرا وينفري.

وقال البيان "تشعر الأسرة بأكملها بالحزن لمعرفة مدى صعوبة السنوات القليلة الماضية بالنسبة لهاري وميجان".

وأضاف البيان «القضايا التي طرحت خصوصاً تلك المتعلقة بالعنصرية تبعث على القلق».

وأكدت الملكة إليزابيث الثانية أنه «على الرغم من أن بعض الروايات قد تتباين، فإنها تُؤخذ بجدية بالغة وستتعامل معها الأسرة بخصوصية».

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وتابع البيان «هاري وميجان وآرتشي سيظلون دائما أفرادا محبوبين جدا في العائلة».

والأمير هاري هو حفيد الملكة وأبوه الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني من زوجته الأميرة ديانا التي توفيت في حادث سير في العاصمة الفرنسية باريس عام 1997 بعد انفصالها عن ولي العهد.

وعزا هاري (36 عاماً) وميجان ماركل (39 عاماً)، المقيمان منذ عام في كاليفورنيا بالولايات المتحدة، في المقابلة انسحابهما من العائلة الملكية إلى الضغط الإعلامي الممارس عليهما وعنصرية وسائل الإعلام البريطانية.

وروت ميجان ماركل بتأثر أن العائلة رفضت تقديم مساعدة نفسية لها بعدما راودتها فكرة الانتحار.

ومن أكثر التصريحات إثارة للجدل، كان حديث ميجان وهاري عن محادثة أعربت فيها جهة لم يسميانها عن «قلق» إزاء لون بشرة ابنهما آرتشي البالغ حالياً 22 شهراً، خلال حمل ميجان به.