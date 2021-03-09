بلينكن لإيران: لن نتردد في استخدام القوة لحماية أرواح الأميركيين ومصالحهم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 مارس 2021 10:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 9 - مارس - 2021 8:02 مساءً

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن لن تتردد أبداً في استخدام القوة عندما تكون أرواح الأميركيين ومصالحهم الحيوية على المحك، لكنه لفت إلى أن بلاده لن تفعل ذلك إلا عندما تكون الأهداف واضحة وقابلة للتحقيق.

إلى ذلك، غرد بلينكن على تويتر أن “اليوم يصادف مرور 14 عامًا على اختطاف الزوج والأب الحبيب بوب ليفينسون في إيران”.

وتابع “تشرفت بالتحدث مع عائلة بوب ووعدت بالضغط على إيران للحصول على إجابات صادقة بشأن مصير منتسب مكتب التحقيقات الفيدرالية السابق بوب ليفنسون”.

ومع أن بلينكن رجح أن يكون ليفنسون “قد قتل”، إلا أنه قال إن القضية “لم تغلق بعد” حتى بعد 14 عاما على الحادثة.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على اثنين من كبار المسؤولين في وزارة الاستخبارات والأمن الإيراني في ديسمبر الماضي، بتهمة المشاركة في “خطف بوب ليفنسون واحتجازه”.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرض العقوبات على، محمد بصري، وأحمد خزائي (قاضي أحمد)، للاشتباه بضلوعهما في قضية خطف الضابط السابق في مكتب المباحث الفدرالي “إف بي أي”، بوب ليفينسون، قبل 14 عاما.

وكان ليفنسون يمضي عطلة في جزيرة كيش الإيرانية عام 2007 قبل أن يختفي منها، ووقتها قالت الحكومة الأميركية إنه لم يكن في إيران بصفته أحد موظفيها.

بعدها بسنوات قالت إيران إن ليفنسون “غادر البلاد إلى جهة مجهولة”، لكن السلطات الأميركية تؤكد أنه لم يخرج من الاحتجاز الإيراني، فيما غرمت محكمة أميركية طهران مبلغ 1.4 مليار دولار في أكتوبر الماضي بسبب اختطافه واحتجازه.

كما طالب بلينكن بـ”إطلاق سراح جميع المواطنين الأميركيين المحتجزين ظلما في إيران”، وأن “يتوقف فورا العمل البغيض المتمثل في الاحتجاز الجائر لتحقيق مكاسب سياسية”، وذلك بحسب “العربية”.