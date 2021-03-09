ارتفاع أسعار الذهب أكثر من 2% أثناء التعاملات الثلاثاء

محمد الفلاح - الثلاثاء 9 مارس 2021

قفزت أسعار الذهب أكثر من (2%) أثناء التعاملات الثلاثاء، متعافية من أدنى مستوى لها في تسعة أشهر، الذي سجلته في الجلسة السابقة، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار.



وصعد الذهب في المعاملات الفورية (2.1%) إلى 1716.11 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 15.15 بتوقيت جرينتش بعد أن كان هوى في جلسة الإثنين إلى 1676.10 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى له منذ 5 يونيو (حزيران).

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب (2.2%) إلى 1715.40 دولار للأوقية.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوى لها في أكثر من عام الذي سجلته الأسبوع الماضي، بينما هبط مؤشر الدولار.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى قفزت الفضة (3.4%) إلى 25.95 دولار للأوقية وصعد البلاتين (3.3%) إلى 1173.35 دولار للأوقية بينما تراجع البلاديوم حوالي (1%) إلى 2293.11 دولار للأوقية.