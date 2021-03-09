شرطة أبوظبي أول جهة شرطية تصنف عالمياً بـ"6 نجوم" ضمن "الأوروبية للجودة"

محمد الفلاح - الثلاثاء 9 مارس 2021

حصلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي على تصنيف 6 نجوم في جائزة المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة العالمية، كأول جهة شرطية على مستوى العالم تحقق هذا الإنجاز وفق نموذج EFQM الجديد لعام 2020 ضمن جهودها المستمرة في مسيرة الإنجازات المتفردة.



وتحرص شرطة أبوظبي على تقديم خدمات ذكية شاملة تعزز حصول المتعاملين على الخدمات بسهولة ويسر بصورة تعزز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي حتى أصبحت من الجهات الرائدة عالمياً في استخدام الأنظمة الذكية والتقنية المتكاملة مما أهل مدينة أبوظبي لأن تكون "المدينة الأكثر أماناً في العالم للعام الخامس على التوالي" و بشكل استباقي في الخدمات الوقائية عبر خدماتها الأمنية والمجتمعية، مما أدى إلى بناء الثقة لدى جميع فئات المجتمع في أبوظبي في منتدى المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM العالمي.

وأكد قائد عام شرطة أبوظبي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، أن "هذا التصنيف المتقدم وفق نظام "النجوم" يعد تتويجا لمسيرة عطاء وريادة وتميز بذلت فيها كافة القطاعات الشرطية الجهود المتواصلة التي تتبنى مفاهيم الابتكار واستشراف المستقبل وبناء الخدمات الاستباقية وفق أحدث الوسائل التكنولوجية، الأمر الذي يدفعنا لبذل المزيد من الجهد وصولاً لاستدامة هذه المسيرة من خلال التشديد على أهمية التقييم المستمر لمدى كفاءة قنواتنا الرقمية في تقديم الخدمات والبناء على فرص التحسين".

وأوضح أن "شرطة أبوظبي ستستفيد من هذه المشاركة ونتائجها في تدعيم مجالات تميزها ضمن أنظمتها الاستراتيجية ودعماً للتوجهات الحكومية لقيادتنا، كمئوية الإمارات لعام 2071، ورؤية الإمارات 2021، ورؤية حكومة أبوظبي 2030، والتوافق مع استراتيجية وزارة الداخلية واستراتيجيات الدولة كالاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة لعام 2031، والتوجهات العالمية الكبرى كأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ، والتي نعتمد عليها جميعاً في تطوير الرؤية والرسالة وخطتنا الاستراتيجية".

وقال مدير عام شرطة أبوظبي اللواء مكتوم علي الشريفي، إن "هذا الفوز "يعكس استثمار شرطة أبوظبي لتحقيق رؤيتها ورسالتها ورؤية حكومة أبوظبي -2021 في أن يكون المجتمع ينعم بالأمن والأمان، من خلال توظيف وتسخير جميع الجهود والعمليات الرئيسية بشكل استباقي مما حقق أعلى درجات الرضا والثقة بما يزيد عن 98% على مدى ٥ سنوات في جميع المجالات الشرطية، لتكون إمارة أبوظبي من أكثر المدن أمانا ً في العالم لخمس سنوات على التوالي".

ومن جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة راسل لونجمير، أن "المقيمين بالمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة ولجنة التحكيم اعبروا عن اعجابهم الشديد بقوة تركيز شرطة أبوظبي المستمر والمستدام على التميز وتحسين الأداء في نتيجة جاءت كالتالي: "أنهم يوفون بوعودهم لجميع فئات المعنيين ومجتمع أبوظبي".