تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا بالجزائر

محمد الفلاح - الثلاثاء 9 مارس 2021

سجلت وزارة الصحة الجزائرية الثلاثاء، 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 114 ألفاً و543.



وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في الإيجاز الصحفي اليومي، عن رصد 4 وفيات جديدة، ليبلغ مجموع الوفيات 3022.

وأشار فورار إلى تعافي 132 حالة جديدة، وهو ما يرفع عدد المرضى الذين تماثلوا للشفاء إلى 79 ألفاً و319، فيما يتواجد 16 مريضاً في العناية المركزة.