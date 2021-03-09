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تسجيل 19749 إصابة جديدة بكورونا بإيطاليا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الثلاثاء 9 مارس 2021

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن تسجيل 376 وفاة ناجمة عن فيروس الثلاثاء، مقارنة مع 318 الثلاثاء، في حين ارتفعت الإصابات بالفيروس بواقع 19749 حالة ارتفاعاً من 13902 في اليوم السابق.

 

وسجلت إيطاليا إجمالاً 100479 وفاة جراء كورونا منذ ظهور المرض في أراضيها في فبراير (شباط) من العام الماضي، وذلك في ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا والسابعة في العالم.

 

وسجلت إيطاليا ما إجماليه 3.1 إصابة بالفيروس حتى الآن.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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