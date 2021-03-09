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1157 إصابة جديدة بكورونا بالكويت

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الثلاثاء 9 مارس 2021

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء، تسجيل 1157 إصابة جديدة بفيروس المستجد (كوفيد 19)خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 203055 في حين تم تسجيل 8 حالات وفاة بالفيروس ليصل اجمالي حالات الوفيات 1141.

 

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، في البيان الصحافي اليومي، إن عدد الحالات في العناية المركزة 181 حالة.

 

وأوضح أنه تم تسجيل 1045 حالة شفاء من المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 188167 حالة

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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