مليشيات الحوثي تقتل وتصيب 2806 امرأة

محمد الفلاح - الثلاثاء 9 مارس 2021

قال التحاف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان(تحالف رصد) "ان مليشيات الحوثي المدعومة ايرانياً تسببت في استشهاد واصابة 2806 امراة خلال الفترة من 2015 وحتى 2020م في مختلف المحافظات.



واضاف التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للمراة الذي يصادق الـ 8 من مارس من كل عام "انه وثق استشهاد 849 واصابة 1957 امراة تصدرت محافظة تعز قائمة الانتهاكات"..مشيراً الى توثيق 229 حالة اختطاف نفذتها مليشيات الحوثي تصدرت امانة العاصمة بـ 80 حالة.

وثمن التحالف اليمني، جهود المراة وما تقدمه من تضحيات جسام في سبيل تحقيق قيم العدالة والمساواة والعيش بكرامة..معبراً عن عميق تضامنه مع ملايين النساء اليمنيات اللواتي يعشن اوضاعاً قاسية..مذكراً العالم وكل صاحب ضمير بعظم المأساة وقسوة الظروف التي تمر بها النساء اليمنيات.