"طوارئ وأزمات الشارقة" يقرر حزمة من الإجراءات الوقائية الخاصة بشهر رمضان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أصدر الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بإمارة الشارقة، حزمة من القرارات بمناسبة قرب شهر رمضان الفضيل ولما تقتضية المصلحة العامة والتي تهدف إلى سلامة المجتمع.



وتمثلت القرارات في عدم التصريح أو السماح بإنشاء خيم الأفطار العائلي أو المؤسسي أو مكان عام لتناول وجبات جماعية أو تقديم وتوزيع وجبات الأفطار في واجهات المطاعم أو في نقاط التجمعات أو أمام المنازل والمساجد أو من خلال السيارات أو أية وسيلة أخرى.

كما شملت القرارات منع الإعلان أو تقديم عروض خاصة عن وجبات الأفطار بكافة الوسائل واقتصار توزيع الوجبات أو المساعدات العينية على الأسر المحتاجة من قبل الجهات الخيرية الرسمية المعتمدة في الإمارة .. وستقوم فرق ميدانية مشكلة من الجهات المعنية بتكثيف حملاتها التفتيشة والمراقبة خلال الشهر الفضيل.

وأهاب الفريق بجميع أفراد المجتمع بالتعاون للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع والاتصال على 901 أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected] في حال ملاحظة أي مخالفة للقرارات الصادرة عنها.