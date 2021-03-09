شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 19749 إصابة جديدة بكورونا بإيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن تسجيل 376 وفاة ناجمة عن فيروس كورونا الثلاثاء، مقارنة مع 318 الثلاثاء، في حين ارتفعت الإصابات بالفيروس بواقع 19749 حالة ارتفاعاً من 13902 في اليوم السابق.



وسجلت إيطاليا إجمالاً 100479 وفاة جراء كورونا منذ ظهور المرض في أراضيها في فبراير (شباط) من العام الماضي، وذلك في ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا والسابعة في العالم.

وسجلت إيطاليا ما إجماليه 3.1 إصابة بالفيروس حتى الآن.