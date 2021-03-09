الأردن يتجاوز 5 آلاف وفاة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

تجاوز الأردن، الثلاثاء، حاجز الـ5 آلاف وفاة بالمرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، بعد تسجيل 59 وفاة جديدة، حسب التقرير اليومي الذي تنشره الحكومة على موقع تويتر.



ووصلت حصيلة الوفيات منذ بدء الجائحة في مارس (آذار) 2020، إلى 5046 حالة، في حين بلغ إجمالي الإصابات 442,202، بعد تسجيل 7072 إصابة جديدة.

ويشهد الأردن في الفترة الأخيرة ارتفاعاً حاداً الإصابات بالفيروس، وهو ما دفع وزير التربية والتعليم، محمد أبو قديس الثلاثاء، إلى إعلان وقف العمل بالتعليم الوجاهي في المدارس والجامعات حتى إشعار آخر.

كما أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة، صخر دودين، أن الحكومة ستعلن الأربعاء، عن إجراءات جديدة لمواجهة تفشي الفيروس.

ويتوقع أن تتضمن الإجراءات تمديداً لساعات حظر التجول الجزئي، بالإضافة إلى تقليص ساعات الدوام لموظفي القطاع العام، وإغلاق بعض القطاعات بالإضافة لتشديد الرقابة على التزام الأفراد والمنشآت بالتعليمات الوقائية.