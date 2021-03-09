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1157 إصابة جديدة بكورونا بالكويت

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 1157 إصابة جديدة بكورونا بالكويت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء، تسجيل 1157 إصابة جديدة بفيروس المستجد (كوفيد 19)خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 203055 في حين تم تسجيل 8 حالات وفاة بالفيروس ليصل اجمالي حالات الوفيات 1141.

 

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، في البيان الصحافي اليومي، إن عدد الحالات في العناية المركزة 181 حالة.

 

وأوضح أنه تم تسجيل 1045 حالة شفاء من المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 188167 حالة. 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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