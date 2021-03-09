140 عضوًا بمجلس النواب الأمريكي يطالبون بفرض قيود على برنامج إيران النووي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

طالب عدد من نواب الكونجرس الأمريكي، الثلاثاء، فرض مزيد من القيود على برنامج إيران النووي.



وكشفت وسائل إعلام أمريكية أن 140 عضوًا بمجلس النواب يطالبون بفرض قيود على برنامج إيران النووي.

والإثنين، كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في مجموعة ثالثة من أجهزة الطرد المركزي.

وقال تقرير عن الوكالة إن إيران بدأت التخصيب في أجهزة الطرد المركزي آي.آر-2إم المتطورة في منشآتها تحت الأرض بنطنز.

وأضاف أن السلسلة الرابعة من أجهزة آي.آر-2إم في نطنز رُكبت لكن لم تُغذ باليورانيوم وجار تركيب سلسلة خامسة.

ويأتي تقرير الوكالة بعد أيام من الكشف عن اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس بشأن عدد من القضايا من بينها نووي إيران.

وقال نتنياهو على حسابه: "أبلغت نائبة الرئيس الأمريكي أننا سنواصل تعزيز التعاون على الصعيد الاستخباراتي، وأنني بصفتي رئيسا للحكومة الإسرائيلية فإنني ملتزم بمنع إيران من تطوير سلاح نووي الذي ليس له هدف إلا التدمير".

والأربعاء الماضي، قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، إن أي اتفاق نووي جديد بين الغرب وإيران ينبغي أن يكون "معدلا جذريا".

وحث شتاينتز على ممارسة "ضغط هائل" على إيران لتغيير سلوكها وتفكيك برنامجها النووي.

وقال، في مؤتمر سيراويك الذي تنظمه "آي.إتش.إس" عبر الإنترنت: "تتفق كل دول الشرق الأوسط على أن هذا خطر مدمر ينبغي منعه مسبقا".

وفي منتصف الأسبوع الماضي، اتفقت إسرائيل والولايات المتحدة على التشاور والتنسيق حول أي قرارات بشأن إيران.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي، خلال اجتماع مرئي مع ممثلين إسرائيليين في شرق آسيا والمحيط الهادئ، "إذا كان أي شخص يعتقد أن الأمريكيين سيهرولون لعقد اتفاق مع إيران فهذا لم يحدث حتى الآن، وآمل ألا يحدث في المستقبل"