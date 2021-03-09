شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسى بذكرى الإسراء والمعراج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

وجاء فى نص البرقية: "يطيب لى أن أتقدم لسيادتكم باسمى وباسم أعضاء مجلس الشيوخ بخالص ‏التهنئة القلبية بحلول ذكرى الإسراء والمعراج تلك المناسبة العظيمة التى كانت تكريماً للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وتثبيتاً له من رب العالمين فى مواجهة ظلام الجهل والكفر وذاخرة بالعبر والمعانى وأعطت للبشرية إطلالة مشرقة على بعض آيات الخالق عز وجل وشكلت علامة فارقة فى تاريخ الأمة الإسلامية ".

وتابع: "نحن إذ ننتهز هذه المناسبة لنتقدم بأحر التهانى داعين الله عز وجل بالتوفيق والسداد وأن تصبح مصر على أيديكم وتحت قيادتكم الحكيمة منارة للاستقرار والازدهار".