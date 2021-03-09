شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل قانون الإفلاس وفتح اعتماد إضافى بالموازنة على أجندة النواب الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، جلساته العامة يوم الأحد المقبل، حيث يعقد الجلسة الثلاثين لمناقشة عدد من تقارير اللجان أولها تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "تقوية المعاهد الحكومية المصرية بهدف تحسين الخدمة العامة"، الموقعة فى القاهرة بتاريخى 19/11/2020 و16/12/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 71 لسنة 2021.

كما تناقش الجلسة العامة يوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2018، بالإضافة إلى تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021.

ويعقد المجلس جلسته العامة رقم 31 يوم الإثنين لاستمرار نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى، واستمرار نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدول أعمال الجلسة السابقة.

ويناقش مجلس النواب في جلسته العامة المقرر لها يوم الثلاثاء تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن 19 اقتراح برغبة مقدمة من عدد من الأعضاء فى موضوعات مختلفة، واستمرار نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدولى أعمال الجلستين السابقتين.