شكرا لقرائتكم خبر عن ملكة بريطانيا :أشعر بالحزن من أجل " هاري وميجان" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الملكة إليزابيث والأسرة الملكية في بريطانيا اليوم الثلاثاء إنهم شعروا بالحزن عندما علموا بالتجارب التي مر بها الأمير هاري وزوجته ميجان، وأضافوا أنهم سيتناولون القضايا المتعلقة بالعرق التي أثارها الزوجان في مقابلة مع أوبرا وينفري.

وقال قصر بكنجهام في بيان "تشعر الأسرة بأكملها بالحزن لمعرفة مدى صعوبة السنوات القليلة الماضية بالنسبة لهاري وميجان".

وأضاف البيان "القضايا المثارة، خاصة تلك المتعلقة بالعرق، تبعث على القلق. وعلى الرغم من أن بعض الروايات قد تتباين، فإنها تُؤخذ بجدية بالغة وستتعامل معها الأسرة بخصوصية". وتابع البيان "هاري وميجان وآرتشي سيظلون دائما أفرادا محبوبين جدا في العائلة".