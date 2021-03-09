دولة مجاورة للعراق تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا

وأعلنت الوزارة وفاة 66 شخصا في اليوم الماضي إثر إصابتهم بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 2807387، والوفيات إلى 29160.

وتماثل 8639 شخصا للشفاء من المرض، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 2640669 حالة.



وكانت الوزارة أعلنت، أمس الاثنين، عن تسجيل 65 وفاة و11187 إصابة جديدة بالفيروس