سياسي: فقرة الفقهاء في قانون المحكمة الاتحادية تعزز الانقسام بين الشعب

وقال الحلفي خلال حديثه لنشرة أخبار السومرية، إن "دعوة الكاظمي ستنتهي بالفشل، والكثير سبقوا الكاظمي بهذه الدعوات والخطابات العاطفية التي لا تحل مشاكل العراق".

وأضاف، أن "العراقف يحتاج إلى خطوات واقعية لتلبية مطالب الشعب التي ثار من أجلها وتجلت في تظاهرات تشرين الأول"، موضحاً أن "ما يحدث الآن من تظاهرات مطالبة بإقالة المحافظين في عدة محافظات تدل على وجود أزمة سياسية في النظام الحالي".



وعن فقرة اضافة فقهاء الشريعة في قانون المحكمة الاتحادية، شددت الحلفي على ضرورة "ان تكون الدولة مدنية للجميع"، مبيناً أن هذه الفقرة "لا تعزز التنوع الذي يريده الشعب ولا تؤمن المساواة وأنما تؤكد على الانقسام وهو امر مرفوض".