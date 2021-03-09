انت الان تتابع خبر وصفات منزلية طبيعية لتنظيف فروة الرأس... جرّبيها! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - يؤكد خبراء الشعر وجود وصفات طبيعية كثيرة بامكانها تنظيف فروة الرأس بشكل مثالي ومنها خل التفاح الذي يعمل بطريقة فعالة بعد مزج نصف كوب منه بنصف كوب من الماء البارد وتدليك فروة الرأس بالمزيج جيدا، وتركه لمدة لا تقل عن 3 دقائق ثم غسله بالماء البارد.



ويمكن تنظيف فروة الرأس بالزيت النباتي، وخاصة زيت عباد الشمس من خلال التدليك لمدة 15 دقيقة، فذلك يساعد على التخلص من السموم المتراكمة، ومن ثم لف الشعر بغطاء بلاستيكي، مع ضرورة تعريض الشعر للشمس حتى تتفتح مسام فروة الرأس، ثم غسل الشعر جيدا بالماء.