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القضاء يستقدم رئيس نادي الطلبة

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-03-09 | 18:54

القضاء يستقدم رئيس نادي الطلبة

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اصدرت محكمة مدينة الصدر، اليوم الثلاثاء، امر استقدام بحق رئيس نادي الطلبة الحالي علاء كاظم على خلفية "اعتداءه" على احد الاعلاميين الرياضيين.
وقال مصدر قانوني لـ الخليج 365، إن "قاضي تحقيق محكمة الصدر اصدر امر استقدام وفق المادة ٤١٣ من قانون العقوبات، وبناء على الشكوى المقدمة من الاعلامي احمد علي العطواني الذي تم الاعتداء عليه في احد المهرجانات ".

واضاف انه ايضا قاضي التحقيق امر بعرض التسجيلات الفيديوية الى الادلة الجنائية فضلا عن ارفاق التقرير الطبي النهائي لاتخاذ الحكم المناسب وفق الدعوى المقامة".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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