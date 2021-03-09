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التربية تعلن إصدار قرارات وآليات جديدة خلال اليومين المقبلين

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة التربية، الثلاثاء، إصدار قرارات وآليات جديدة خلال اليومين المقبلين.
وقالت التربية في بيان لها، إنه "ستكون هناك قرارات وآليات جديدة تتواءم مع معطيات الوضع الحالي خلال اليومين المقبلين".

وأضافت أن "اجتماعاً في القريب العاجل للجنة الدائمة للامتحانات لتحديد الآليات المناسبة لاداء الامتحانات".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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