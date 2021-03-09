انت الان تتابع خبر التربية تعلن إصدار قرارات وآليات جديدة خلال اليومين المقبلين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة التربية، الثلاثاء، إصدار قرارات وآليات جديدة خلال اليومين المقبلين.
وقالت التربية في بيان لها، إنه "ستكون هناك قرارات وآليات جديدة تتواءم مع معطيات الوضع الحالي خلال اليومين المقبلين".
وأضافت أن "اجتماعاً في القريب العاجل للجنة الدائمة للامتحانات لتحديد الآليات المناسبة لاداء الامتحانات".
وأضافت أن "اجتماعاً في القريب العاجل للجنة الدائمة للامتحانات لتحديد الآليات المناسبة لاداء الامتحانات".