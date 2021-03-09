انت الان تتابع خبر بالصور: فستان ميغان ماركل يثير جدلا واسعا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتظهر ماركل في الصورة مع زوجها وابنهما آرتشي، في فناء منزلهما في مونتيسيتو في مقاطعة سانتا باربرا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، مرتدية فستانا طويلا من الحرير مزين بنقوش من الأزهار، من العلامة التجارية الأمريكية La Ligne.



وانتقد بعض المستخدمين فستان ماركل وشبهه البعض بالستارة، وكتب أحدهم:"تبدو الصورة غريبة"، "الثوب يشبه ستارة قديمة"، "يا لها من صورة أنانية، في المقدمة تقف ميغان"، "تبدو بشعة".

ونشر الصورة المصور ميسان هاريمان، الذي تربطه علاقة صداقة مع الأمير وزوجته، على صفحته الشخصية على موقع "انستغرام" بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

وعلق هاريمان على الصورة قائلا:"يا لها من أخبار رائعة للاحتفال بيوم المرأة العالمي! تهانينا لأصدقائي" كما أشار إلى جنس الجنين والذي بات معروفا الآن أنها فتاة".