مرتزقة أردوغان بليبيا.. المرصد السوري يكشف الأعداد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، عن استمرار تواجد آلاف المرتزقة السوريين في ليبيا.

وأكد المرصد في بيان له الثلاثاء، حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، أنه لايزال هناك نحو 6750 مرتزقا من الفصائل السورية الموالية لأنقرة متواجدين على الأراضي الليبية ولم يعد أي منهم إلى سوريا.



وأوضح أنه "كل ما جرى من منتصف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني2020 حتى اللحظة، هو عمليات تبادلية للمرتزقة، حيث تعود دفعة إلى سوريا مقابل قيام الحكومة التركية بإرسال دفعة جديدة".

وفي هذا الصدد جاء لقاء المشير حفتر قائد الجيش الليبي، الثلاثاء، مع وفد قبائل الطوارق لبحث الأمن في الجنوب.

وجددت قبائل الطوارق في ليبيا، الثلاثاء، دعمها لقائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، في الحرب على الإرهاب، وفرض الأمن في كافة ربوع البلاد.

وقال الجيش الليبي، في بيان، اللقاء ناقش أوضاع الجنوب والجهد المبذول من قبل القوات المسلحة في تأمين حدود البلاد ونشر دوريات مستمرة على طول الصحراء.







وخلال اللقاء، أثنى حفتر على دور قبائل الطوارق ودعمهم المستمر لقواتهم المسلحة العربية الليبية.

وانتهت في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، مهلة حددتها اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 + 5) في اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف، في 23 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، لتفكيك المليشيات وإخراج المرتزقة، تمهيدًا لتنفيذ خارطة طريق، تنتهي بإجراء انتخابات أواخر 2021.



وكان المرصد السوري، قال في 12 فبراير/شباط الماضي، إن تركيا جهزت دفعة جديدة من المرتزقة السوريين تضم العشرات، تمهيدًا لنقلهم إلى ليبيا عبر الأراضي التركية.