التحالف: السعودية خط أحمر.. ومأرب عصية على الحوثي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، أن محافظة مأرب عصية على السقوط في يد مليشيات الحوثي.

وقال العميد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف العربي بقيادة السعودية، في تصريحات صحفية، إن "الفضل في ذلك يرجع إلى صمود الجيش اليمني ومساندة القبائل للحكومة الشرعية".

وأضاف المالكي أن "الأوضاع في محافظة مأرب مستقرة والحياة طبيعية ولكن هجمات مليشيات الحوثي تهدد سلامة المدنيين".

وأشار المتحدث باسم التحالف العربي إلى أن "الجيش اليمني معنوياته مرتفعة، وكبد مليشيات الحوثي خسائر فادحة".

وذكر المتحدث باسم التحالف أن "مليشيات الحوثي تنفذ أوامر الحرس الثوري الإيراني".

ولفت إلى أن "مهاجمة أراضي السعودية والمنشآت الاقتصادية خط أحمر لن نسمح لمليشيات الحوثي بتخطيه".

وفي سياق متصل، قال رئيس أركان الجيش اليمني، الفريق الركن صغير بن عزيز، إن "خطتنا القادمة تحرير ما تبقى من أراضٍ تحت سيطرة مليشيات الحوثي".

وأضاف في تصريحات تلفزيونية، أن "قواتنا حققت انتصارات كبيرة على أطراف تعز وإب ومعاركنا متواصلة لدحر مليشيات الحوثي".

وكان التحالف أعلن، الأحد، تدمير منظومة دفاع جوي من نوع "سام 6" تابعة لمليشيا الحوثي في مأرب باليمن.



يأتي هذا في إطار العملية العسكرية النوعية التي أطلقها التحالف والتي تهدف إلى توجيه ضربات جوية قوية ضد المليشيا الحوثية.

وأوضح التحالف أن العملية العسكرية تستهدف القدرات الحوثية بالعاصمة المحتلة صنعاء، وعددا من المحافظات اليمنية الأخرى.