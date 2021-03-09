شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «التحالف» في مأرب.. فضح أكاذيب الحوثي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - دحض لقاء الناطق باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، ومحافظ مأرب سلطان العرادة اليوم (الثلاثاء)، مزاعم مليشيا الحوثي وداعمها نظام الملالي بشأن سيطرة الانقلابيين على سد مأرب. وكشف الاجتماع والجولة الميدانية للمالكي، أن انتصارات الانقلابيين مجرد أوهام في مخيلاتهم فقط.

وأكدت مصادر يمنية مسؤولة لـ«الخليج 365»، أن المتحدث باسم التحالف زار ميدانيا محافظة مأرب للوقوف على النجاحات الكبيرة التي حققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بإسناد جوي وبري من قوات التحالف العربي.

وقال وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح في تصريحات خاصة لـ«الخليج 365»، إن زيارة المالكي إلى مأرب تحمل دلالات كبيرة في ظل الانتصارات التي حققها الجيش الوطني ومعه أبناء القبائل وقوات التحالف، مضيفا أنهم لا يدافعون اليوم عن جغرافيا محددة وإنما عن اليمن ومكتسباتها. وأفاد بأن زيارة المالكي إلى سد مأرب تفضح الأكاذيب الحوثية التي تكررها الجماعة الإرهابية من وقت إلى آخر، وتؤكد للجميع أن السعودية تقف مع الشعب اليمني في السراء والضراء.

ولفت إلى أن المالكي زار سد مأرب والجبهات المشتعلة في مختلف المواقع واطلع على سير المعارك. وزاد: الزيارة تفضح أكاذيب المليشيا التي ليست بجديدة علينا فنحن نعرفها ونعرف نهجها الكاذب والمزيف.

وأكد مفتاح أن مأرب نجحت في قطع ذراع المليشيا الحوثية التي يديرها ويتحكم فيها قائد قوات الإرهاب الحوثي الإيراني في صنعاء المدعو حسن إيرلو، موضحا أن معركة مأرب كان لها دور كبير في كشف المزيد من الأدلة للشعب اليمني والمنطقة والعالم عن زيف قناع الحوثي وأظهرت الدور الذي يقوم به إيرلو في قتل الشعب اليمني والاستهانة به.

وتوعد وكيل محافظة مأرب بنصر قريب على المليشيا الإرهابية قائلاً: الشعب اليمني هب من كل المحافظات للدفاع عن اليمن.. والانتصارات تتحقق من مأرب إلى تعز وسط انهيار كبير في صفوف الحوثي الذي باتت هزيمته ومشروع إيران الدموي قاب قوسين أو أدنى.

وجدد التأكيد على أن مأرب مدينة كل الشعب اليمني، مؤكدا أن الجيش الوطني وجه صفعة قوية للحوثي ويواصل تقدمه نحو المناطق المتاخمة للعاصمة. وأضاف «في القريب العاجل ستسمعون ما يسركم ويثلج قلوبكم». وأعلن أن قوات الجيش في جبهة المشجح تمكنت من قتل أكثر من 43 مسلحاً وسحقت تعزيزات مليشياوية كانت قادمة من مديرية صرواح.