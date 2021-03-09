شكرا لقرائتكم خبر عن هل يقود الراعي معركة الاستقلال الثالث في لبنان؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تاريخ لبنان السياسي منذ نشأته بُني على كلمة البطريرك، فإعلان دولة لبنان الكبير جاء بهمة البطريرك إلياس الحويك عام 1920، وصناعة الاستقلال عن فرنسا جاءت بدعم البطريرك إلياس عريضة عام 1943. وهكذا كان الاستقلال الثاني عام 2005 بقيادة البطريرك مار نصرالله بطرس صفير. واليوم البطريرك بشارة الراعي عام 2021 يقود معركة الاستقلال الثالث للبنان من الهيمنة الإيرانية التي تقبض على مقدرات الدولة ومؤسساتها.

ما بعد كلام الراعي في 27 فبراير من شباك الصرح البطريركي في بكركي أمام الحشود الشعبية ليس كما قبله مطلقاً، فللشعب اللبناني بكل طوائفه ومذاهبه بات هناك قائد واحد، هو البطريرك الراعي الذي حقق سلسلة من الأهداف الوطنية في موقف واحد وهي: أبطل مفعول تفاهم مارمخايل بين حزب الله والتيار العوني، ونزع وهم الزعامة المسيحية عن كل الأحزاب المسيحية الموجودة في السلطة وخارجها، وصوب بوصلة الثورة اللبنانية من زاوية المطالب الاجتماعية على أنها نتائج إلى زاوية السيادة اللبنانية كون الهيمنة عليها وراء كل مشكلة.

هناك من راهن بعد 27 فبراير على تراجع البطريرك بمواقفه، وهناك من راهن على ضعف هذا الطرح، إلا أن المواقف التي توالت من البطريرك أكدت المؤكد وهو أن معركة الاستقلال الثالث في لبنان انطلقت، وهذا ما ترجم عبر الالتفاف السياسي الوطني حول طروحات البطريرك، إن عبر النائب السابق فارس سعيد أو عبر النائب نهاد المشنوق الذي دعا إلى تشكيل جبهة وطنية عريضة لخوض معركة الاستقلال الثالث بقيادة البطريرك.

إن المؤتمر الدولي من أجل لبنان الذي دعا إليه الراعي يمكن لإيران وحلفائها أن يؤخروا انعقاده أسابيع أو أشهرا إلا أنه من المؤكد أنه بات قدراً محتوماً من أجل إنقاذ لبنان.