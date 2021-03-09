شكرا لقرائتكم خبر فلسطين لأمريكا: ترجموا أقوالكم إلى أفعال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية الإدارة الأمريكية أمس، بالعمل على (لجم) الاستيطان الإسرائيلي، مؤكدا على التعاون الفلسطيني مع المحكمة الجنائية الدولية في فتح تحقيق في الحال بالأراضي الفلسطينية.

وقال أشتية في افتتاح اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي بمدينة رام الله، «إنه يتعين على الإدارة الأمريكية الجديدة ترجمة أقوالها إلى أفعال والعمل الجدي من أجل لجم التوسع الاستيطاني».

وأضاف «إلى جانب مواجهتنا لفيروس كورونا الفتاك، نواجه تصاعدا في فيروس الاستيطان الذي يحاول تقويض الجهود الدولية للإبقاء على فرص إقامة الدولة الفلسطينية».

وتابع بالقول «بات الاستيطان ورقة انتخابية في مهب السجال الانتخابي بين مختلف الأحزاب الإسرائيلية في الانتخابات المرتقبة في الثالث والعشرين من الشهر الحالي».

وأدان أشتية خطط إسرائيل إخلاء عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية لصالح مستوطنين، مطالبا المنظمات الحقوقية الدولية ودول العالم بإدانة تلك الخطط وحمل إسرائيل على وقفها فورا.

وبخصوص قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا فتح تحقيق في الحال في فلسطين، جدد أشتية الترحيب بالقرار، وأشاد بشجاعته رغم التحديات التي سبقت وأعقبت إعلانها.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني «إن قرار المدعية العامة يعكس إيمانها بقيم العدالة والإنصاف التي أنشأت المحكمة من أجل تطبيقها، مثلما يؤكد القرار أن يد العدالة ستطال مرتكبي الجرائم ومحاسبتهم وأن أحدا منهم لن يفلت من العقاب وأن الجرائم لا تسقط بالتقادم».