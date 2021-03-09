المملكة: نسعى لحماية أطفال اليمن بعيدا عن النزاعات

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جاء ذلك خلال الحوار التفاعلي لدورة مجلس حقوق الإنسان الـ46 المتعلق مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح.
وذكر مسؤول ملف اليمن رئيس قسم نزع السلاح وقضايا السلم والأمن الدولي السكرتير أول، فيصل بن مشاري الماضي أن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة سيواصل تعاونه المثمر مع مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح فرجينيا جامبا.
وأشار الماضي إلى أن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أنشأت وحدة حماية الطفل، التي تعنى بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة، لتوفير الاحتياجات الأساسية لهم كالتعليم وإعادة تأهيل الأطفال المجندين من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية.
وطالب خلال الحوار التفاعلي مع فرجينيا جامبا بإجراء المزيد من التحقيقات والبحث عن دور الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران المتورطة في التجنيد الممنهج للأطفال في اليمن.
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