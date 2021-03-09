إثيوبيا لمصر والسودان: طلبكم مرفوض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت الخارجية الإثيوبية أمس، رفضها لمقترح «الوساطة الرباعية» لتولي الوساطة في ملف سد النهضة، وشددت في المقابل على تمسكها بالوساطة الأفريقية.

ونقلت صفحة الوزارة على موقع فيس بوك عن المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، القول «يمكن حل قضية سد النهضة تحت رعاية المفاوضات الجارية بقيادة الاتحاد الأفريقي، والتي لا تتطلب مشاركة طرف آخر في القضية كوسيط».

وقال إن إثيوبيا تؤمن إيمانا قويا بإمكانية حل المشاكل الأفريقية من خلال الحلول الأفريقية، وإن الاتحاد الأفريقي وجمهورية الكونغو (الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي) قادران تماما على التوصل إلى حلول تصب في مصلحة الجميع.

وأضاف أن بلاده أكدت للوفد الكونغولي الذي زارها أخيرا في إطار زيارات مشابهة شملت جنوب أفريقيا ومصر والسودان، أن «لها الحق الطبيعي والقانوني في استخدام مواردها المائية بشكل عادل ومنصف ودون التسبب في ضرر كبير لدول المصب».

وقال إنه تم الرد بشكل ملائم على الأسئلة المتعلقة بسلامة السد وتبادل المعلومات، التي أثارها الجانب السوداني، ورأى المتحدث أن «هذه لا يمكن أن تكون أسبابا للشكوى على الإطلاق».

وأضاف أن «الرغبة في التمسك بالوضع القائم لاتفاقيات الحقبة الاستعمارية تحت مسمى التوصل إلى اتفاقيات ملزمة هو أمر غير مقبول».

وزار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي السودان السبت الماضي، والتقى رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

وأكد الجانبان على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة، وأكدت مصر دعمها لمقترح السودان لتشكيل رباعية دولية تشمل رئاسة الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوسط في هذا الملف.