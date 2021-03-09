قيادي بالحرس الثوري يدير المعركة للحوثيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتهم محافظ مأرب سلطان العرادة سفير إيران لدى الحوثيين حسن إيرلو القيادي السابق في الحرس الثوري الإيراني بإدارة المعركة من الجانب الحوثي.

وأكد في مؤتمر صحفي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس ذلك قائلا «إن الحوثيين ليس لديهم الإمكانية في توظيف تقنيات الحرب في المعارك عبر إطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، وإيرلو يقوم بدور فاعل في الحرب الدائرة على مأرب».

وأشار إلى أن الحوثيين يسعون للسيطرة على المحافظة منذ 2015، لكنهم لن يتمكنوا من ذلك، وقال «إن مقاتلات التحالف أحدثت فارقا في المعارك، بعد أن أظهر الحوثيون تفوقا من خلال الآليات الثقيلة والمدرعة».

وحول مساعي السلام، قال «إن الحكومة قدمت كل التنازلات لكن الطرف الآخر رفض تماما»، وذكر أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث وصل لطريق مسدود مع جماعة الحوثيين، وفي المقابل تعاملوا معه بالكذب والتسويف والمماطلة.

ميدانيا، تمكنت قوات الجيش اليمني من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية في جبهة الكدحة بمديرية المعافر غربي تعز.

وأكد المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري في بيان مقتضب أمس، «أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنت من تحرير جبلي الدرب وعلقة، إلى جانب (سائلة درخاف) و(هوب الراعي) بمنطقة الكدحة غربي مديرية المعافر، واستعادة مدرعة ودبابة في جبهة الكدحة، تمكنت من السيطرة على جبل الممطار الاستراتيجي، في عزلة اليمن، بجبهة مقبنة».

وأكد محافظ مأرب سلطان العرادة، أن جماعة الحوثيين المسلحة تشن هجوما شاملا على المدينة، من ثلاثة محاور، في الوقت الذي تصدت القوات الحكومية المسنودة برجال القبائل ومقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية للهجوم.

من جانب آخر، سجلت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في المحافظات المحررة، أكثر من 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وقالت اللجنة في تغريدة لها على (تويتر) «إنها سجلت خلال الساعات الماضية 72 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا، توزعت على محافظات حضرموت بـ 32 حالة، وعدن بـ 20 حالة، وتعز بـ 11 حالة.

وفي سياق آخر، دعت الحكومة اليمنية كافة المنظمات والهيئات الدولية، لنقل مقراتها ومكاتبها من صنعاء للعمل في العاصمة الموقتة عدن حيث مقر الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، وأشار وزير العدل القاضي بدر العارضة، خلال لقائه بعدن، مع رئيسة قسم حماية الطفل بالمنظمة الدولية لليونيسيف التابعة للأمم المتحدة مكيبا يمانو.

ضرورة التنسيق بين وزارة العدل واليونيسيف في كافة المجالات وتقديم الدعم للأحداث وتوفير البيئة والظروف المناسبة وتأهيلهم لعودتهم الى المجتمع. ونوه وزير العدل، بالدعم الذي تقدمه منظمة اليونيسف للطفولة في اليمن لتجاوز آثار الحرب.

وأوضح أن الوزارة أعدت خطة عمل متكاملة وتم تقديمها للمنظمات الدولية لتصحيح مسار الدعم الذي تقدمه لليمن وعبر الأطر الرسمية لمؤسسات الدولة حتى يصل لمستحقيه في كافة المحافظات.

مشاهدات يمنية:

