الكاظمي في مسرح انفجار الكاظمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرى رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أمس زيارة إلى مقر قيادة عمليات بغداد للاطلاع على تفاصيل الانفجار الذي استهدف مواكب الزوار في منطقة الكاظمية ببغداد. واطلع الكاظمي على تفاصيل التفجير بقنبلة يدوية موضوعة في مكب للنفايات استهدف الزائرين المشاركين في إحياء مراسم زيارة موسى الكاظم، والذي تسبب في إصابة 8، ووقف على تنفيذ الخطط والواجبات الموكلة للقوات الأمنية وتأكيد حماية الزائرين، كما وجه ببذل أقصى درجات الانتباه والاستعداد لضمان انسيابية مراسم الزيارة.



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