السيسي: الحفاظ على الأوطان يتطلب التضحية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن العالم شهد خلال العقد الأخير أحداثا جساما غيرت مسار دول كانت تنعم بالأمن والاستقرار، مما أحدث جرحا غائرا في مفهوم الدولة الوطنية من الصعب أن يلتئم أو تعود تلك الدول إلى سابق عهدها في المستقبل القريب، مشددا على أن الحفاظ على الأوطان يتطلب الجهد والتضحية. وقال في كلمته خلال فعاليات ندوة تثقيفية للقوات المسلحة المصرية أمس، إن المنطقة كانت بؤرة تلك الأحداث الجسام، فاندلعت شرارة التخريب والتدمير، وانتهكت سيادة تلك الدول، وأصبح قرارها الوطني يتخذه غيرها.



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