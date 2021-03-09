شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف الرحلات الجوية بين بنغازي ومصراتة بعد توقف 7 سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طرابلس- أ ف ب

استؤنفت الرحلات الجوية بين مدينتي بنغازي ومصراتة الليبيتين، الثلاثاء، بعد توقف استمر سبع سنوات، في دليل آخر على بدء العودة إلى الحياة الطبيعية في بلد يبحث عن الاستقرار، وهبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية الإفريقية آتية من بنغازي (شرق) في الساعة 09,00 بالتوقيت المحلي (07,00 ت غ) الثلاثاء، في مطار مصراتة (غرب) كما أعلنت الشركة.

ومن المفترض أن تنظم أربع رحلات أسبوعية من أجل "لملمة شمل أبناء الوطن"، وفقاً للشركة الوطنية.

وتم تعليق الرحلات الجوية بين بنغازي ومصراتة في نيسان/أبريل 2014 بسبب الاشتباكات بين الفصائل.