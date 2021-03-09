شكرا لقرائتكم خبر عن خوادم الهيئة المصرفية الأوروبية تتعرض للقرصنة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس- أ.ف.ب

أعلنت الهيئة المصرفية الأوروبية، الثلاثاء، أن خوادم البريد الإلكتروني التابعة لها تعرضت لاختراق عالمي استهدف خوادم «مايكروسوفت» لخدمة تبادل الرسائل وأن كل شيء عاد إلى طبيعته. وجاء في بيان، أنه في ختام تحقيق معمق، ذكرت الهيئة ومقرها باريس، أن عملية القرصنة كانت «محدودة» وأن سرية أنظمتها وبياناتها «لم تتأثر». وأضاف: «بفضل التدابير الاحترازية المتخذة نجحت الهيئة الأوروبية المصرفية في القضاء على التهديد وبالتالي تمت إعادة العمل بخدمة تبادل الرسائل». وكانت الهيئة أعلنت، مساء الأحد، أنها بين المتضررين من عملية القرصنة العالمية التي استهدفت في الأيام الماضية خوادم «مايكروسوفت» لخدمة تبادل الرسائل.

وكانت «مايكروسوفت» حذرت الأسبوع الماضي من أن مجموعة قراصنة باسم «هافنيوم» يستغلون ثغرات أمنية في خوادمها لخدمة تبادل الرسائل لسرقة بيانات مستخدميها المحترفين. وفي الولايات المتحدة تعرضت آلاف الشركات والمدن والمؤسسات المحلية لعملية الاختراق المدعومة بحسب «مايكروسوفت» من السلطات الصينية. وذكرت الشركة أن «هافنيوم» التي تتخذ من الصين مقراً لها، تنشط من خلال خوادم خاصة افتراضية مستأجرة في الولايات المتحدة.

وأضافت أن هذه المجموعة سبق أن استهدفت شركات في الولايات المتحدة خصوصاً في مجال الأبحاث حول الأمراض المعدية ومؤسسات قانونية وجامعات وشركات دفاعية ومنظمات غير حكومية. والأسبوع الماضي أعلن توم برت نائب رئيس «مايكروسوفت» المكلف بالأمن أن شركته نشرت تحديثات لتصحيح ثغرات ودعت الزبائن إلى تطبيقها.