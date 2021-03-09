شكرا لقرائتكم خبر عن «موديز»: ملاءة مالية مرتفعة لأكبر أربعة بنوك إماراتية رغم تبعات الجائحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

قالت وكالة التقييم الائتماني العالمية «موديز»، أن أكبر 4 بنوك في الإمارات حافظت على مستوى ملاءة مالية مرتفع عند 16.4% في العام الماضي، على الرغم من تبعات جائحة «كوفيد -19». وأوضحت أن هذه البنوك سجلت تراجعاً حاداً، لكن يمكن استيعابه، في أرباح العام الماضي، حيث وصلت أرباح البنوك الأربعة، وهي أبوظبي الأول، والإمارات دبي الوطني، وأبوظبي التجاري، ودبي الإسلامي، إلى 24.6 مليار درهم، (6.7 مليار دولار)، في 2020 بتراجع وصل معدله إلى 35% مقابل ربحية 2019 القوية التي وصلت إلى 37.4 مليار درهم، (10.2 مليار دولار).

وأشارت إلى أن التراجع الحاد في ربحية البنوك الأربعة يرجع إلى استقطاع مخصصات مرتفعة كنتيجة للجائحة، ولانخفاض أسعار الفائدة، إضافة إلى الأرباح غير المتكررة التي سجلها بنك الإمارات دبي الوطني في 2019، التي كانت لها انعكاساتها الحادة على المقارنة.

وتوقعت أن تبقى الضغوط على الربحية هذا العام، وإن قالت إن البنوك الأربعة ستواصل الاستفادة من حصصها السوقية المرتفعة وعلاقاتها الوطيدة مع الحكومات المحلية، ومن شبكات أفرعها الواسعة. وتمثل البنوك الأربعة حصة 76% من أصول القطاع المصرفي، بحسب بيانات ديسمبر/ كانون الأول 2020. وقالت الوكالة إن البنوك الأربعة مجتمعة سجلت ارتفاع بنسبة 1% في صافي دخل الفائدة بعد عمليات الاندماج التي شهدها دبي الإسلامي وأبوظبي التجاري، ولفتت إلى أنه، ومن دون احتساب تأثيرات عمليات الاندماج يكون صافي دخل الفائدة قد تراجع بنحو 8% عن مستواه في العام السابق نتيجة انخفاض أسعار الفائدة. ولكن الوكالة أكدت أن صافي دخل الفائدة، رغم ذلك، مازال يعد قوياً للبنوك الأربعة. ولفتت إلى أن البنوك الأربعة مجتمعة قامت برفع مخصصات خسائر الائتمان عن العام الماضي بنحو 72% مقابل مستوياتها في 2019. وتراجعت تغطية المخصصات من 99% في نهاية 2019 إلى 86% في العام الماضي.