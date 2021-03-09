شكرا لقرائتكم خبر عن حملات التلقيح والحزم الحكومية تدفعان لانتعاش الاقتصاد العالمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس- أ.ف.ب

رفعت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، الثلاثاء، بشكل كبير توقعاتها للنمو العالمي إلى 5,6 % في 2021 بعدما كان 4,2 %، معولة على الآثار المتضافرة لخطة الإنعاش الأمريكية الضخمة وحملات التطعيم. وأوضحت المنظمة في توقعاتها الاقتصادية الوسيطة، الثلاثاء، أنه تحسنت الآفاق الاقتصادية العالمية بشكل واضح في الأشهر الأخيرة مع توفر اللقاحات الفعالة بشكل تدريجي وإعلان إجراءات دعم جديدة في بعض الدول ومؤشرات تظهر أن الاقتصاد يتكيف بشكل أفضل مما كان متوقعاً مع القيود المفروضة. وأوضحت لورانس بون، كبيرة خبراء الاقتصاد في المنظمة التي تضم 37 دولة، أن وحدها خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن البالغة قيمتها 1900 مليار دولار لإنعاش أكبر اقتصاد في العالم، تسهم بنسبة 1% في هذه المراجعة لتوقعات النمو العالمي.

لكنها حذّرت في مؤتمر صحفي من مخاطر زيادة معدلات الفائدة ما لم تكتسب حملات التلقيح المزيد من الزخم. وهو سيناريو مخيف: فارتفاع معدلات الفائدة يؤدي إلى زيادة كلفة الدين العام ما يضر بقدرة الدول على دعم الاقتصاد، وقد يعرقل الأسواق المالية التي تستفيد من الأموال السهلة منذ سنوات. وجاء في بيان للمنظمة: «لقد تحسنت التوقعات الاقتصادية العالمية بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة بسبب الانتشار التدريجي للقاحات الفعالة، والإعلان عن تدابير دعم جديدة في بعض البلدان ومؤشرات على أن الاقتصادات تتكيف بشكل أفضل من المتوقع مع القيود، الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد يكون أعلى من مستواه قبل الجائحة بحلول منتصف عام 2021»، على الرغم من الاختلافات الشديدة بين الدول. وبفضل ضخ هذه السيولة الهائلة، سيتضاعف نمو إجمالي الناتج المحلي الأمريكي مقارنة بما كان متوقعاً في ديسمبر/كانون الأول ليصل إلى 6,5% من دون أن يؤدي ذلك إلى مخاطر تضخمية على ما أوضحت بون. وتابعت بون: «إذا نظرنا إلى وضع سوق العمل والقدرات غير المستخدمة، نجد متسعاً كبيراً في الاقتصاد قبل أن يرتفع الطلب بشكل قوي».

تسريع حملات التحصين

من ناحية أخرى، قد يؤدي التأخر في حملات التحصين إلى تعريض الانتعاش للخطر خصوصاً في أوروبا. وأكدت المستشارة الاقتصادية السابقة لرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند: «نحن لا نقول إن أوروبا لا تفعل ما يكفي على صعيد الميزانية؛ بل نقول إنه يجب تسريع وتيرة التطعيم. كلما أسرعت الدول في التلقيح، تمكنت من إعادة فتح اقتصادها بسرعة أكبر».

وأضافت: «رسالتنا الأساسية هي تالياً في تسريع وتيرة التطعيم لإعادة فتح الاقتصاد والسماح للمواطنين باستئناف نشاطاتهم العادية، أي العمل والاستهلاك والإنفاق». أما تحسن النمو في منطقة اليورو فيسكون أقل مع مشكلات في برامج التلقيح. وسيرتفع إجمالي الناتج المحلي في البر الأوروبي الرئيسي بنسبة 3,9% خلال السنة الحالية، في حين ستشهد بريطانيا التي أعادت فتح المدارس، الاثنين، نمواً نسبته 5,1%. وتم إعطاء أكثر من 304,8 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» في كل أنحاء العالم، وهو رقم يخفي تباينات عميقة: فالولايات المتحدة لقحت ما يقرب من 20 في المئة من سكانها، لكن البرازيل؛ حيث تتوقع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي نمواً نسبته 3,7 في المئة، فقد أعطت اللقاح لأقل من 5 في المئة من سكانها. بالنسبة إلى فرنسا، تتوقع المنظمة انتعاشاً بنسبة 5,9 في المئة من دون تغيير تقريباً عن توقعاتها الأخيرة، و5,7 في المئة لإسبانيا و4,1 في المئة لإيطاليا و3 في المئة لألمانيا. أما الصين محرك الاقتصاد العالمي؛ حيث ازدادت الصادرات بنسبة 60% على سنة في فترة يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، فيتوقع أن تسجل نمواً نسبته 7,8%. إلا أن الهند تسجل أكبر زيادة في النمو. فبعد تراجع 7,4% في 2020 يتوقع أن يتحسن إجمالي ناتجها المحلي بنسبة 12,6% هذه السنة.