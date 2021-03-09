شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم لقاح «كورونا» لـ 3,777,143 شخصاً في الدولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

أكد الدكتور سيف الظاهري، المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، توفير أكثر من 6 ملايين جرعة من لقاحات كوفيد19 حتى اليوم، وتقديم اللقاح لعدد 3,777,143 شخصاً، وبذلك تصل نسبة الحاصلين على اللقاح إلى 48.71% من الفئة المستهدفة، كما تم توفير لقاح كوفيد19 لـنسبة 64.52% من فئة كبار السن.

وقال خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدت في أبوظبي للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس «كورونا» في الدولة: تواصل دولة الإمارات منهجيتها الخاصة بالفحوص الهادفة إلى الاكتشاف المبكر والتقصي للحد من انتشار الجائحة عبر إجراء فحوص مكثفة لمختلف فئات المجتمع، إذ تجاوز إجمالي عدد الفحوص حتى اليوم 32 مليون فحص.

وأضاف إنه في ظل نجاحات دولة الإمارات المتواصلة في تطبيق أفضل الممارسات في مواجهة انتشار الفيروس، والوعي المجتمعي العالي والالتزام بالإجراءات المعلن عنها في البروتوكولات الوطنية، نشهد انخفاضاً تدريجياً ملحوظاً في عدد الإصابات خلال الأسبوعين الماضيين، ويعد ذلك مؤشراً إيجابياً وخطوة للتعافي والعودة للحياة الطبيعية. وأكد أن دولة الإمارات أثبتت من خلال إداراتها لأزمة جائحة كورونا أنها نموذج يحتذى به في التعامل مع احتواء التداعيات الناجمة عن الأزمات والكوارث الطارئة، حيث اتخذت الإمارات مجموعة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحيلولة دون انتشار المرض.

وقال : يستعد القطاع الصحي في الدولة، وكما أشرنا إليه في الإحاطة السابقة لتفعيل وتشغيل عدد 7 مستشفيات خلال هذا الشهر وبطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 2,058 سريراً، منها 292 سريراً للحالات الحرجة، وتوفر المستشفيات الميدانية خدمات علاجية استثنائية، وهي مزودة بأحدث المستلزمات الطبية. كما أعلن الظاهري أنه مع اتخاذ الجهات المعنية خطوات حذرة للتخفيف المتدرج للإجراءات الاحترازية وإعادة الحياة لطبيعتها، ظهر عدد من المخالفات والتجاوزات غير المسؤولة التي ساهمت نسبياً في توسيع دائرة انتشار الفيروس، حيث تم رصد 55,966 مخالفة على مستوى الدولة، خلال شهر فبراير الماضي، وجاءت مخالفة عدم ارتداء الكمامات كأكثر مخالفة تم رصدها خلال هذه الفترة وبنسبة 47%، تليها مخالفة عدم التزام المحال والمنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية والوقائية بنسبة 20.5%، ثم عدم الالتزام بالتباعد الجسدي بنسبة 17.5 %، وعدم التقيد بعدد الأشخاص المسموح به في المركبة الواحدة بنسبة 8%، وأخيراً التجمعات العشوائية بنسبة 4.5%.

وأشار الظاهري إلى أن الجائحة كان لها تأثيرات في مجالات عدة ومن أبرزها التأثير في المجتمع من خلال المعلومات المغلوطة والتي قد تحد من سرعة التغلب على الأزمة، حيث بادرت الدولة بتكريس كافة قدراتها الإعلامية، لتوفير كافة المعلومات والحقائق لأفراد المجتمع كافة وتم تفعيل منصات إلكترونية متخصصة، لبث أحدث المستجدات، وإنشاء مركز الاتصال الوطني المعني بكل ما يخص الأزمة وتوحيد الجهد الإعلامي.

وأكد أن حكومة الإمارات رفعت شعار التعامل بشفافية مع الأزمة، فمنذ عام بدأ بث الإحاطة الإعلامية بشكل دوري ومستمر، للوقوف على آخر المستجدات المرتبطة بكوفيد19، ولتعريف أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، بروح من المسؤولية والأمانة، ولمحاصرة انتشار الشائعات .