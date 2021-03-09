شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون مصري كوري في العلوم والتكنولوجيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: الخليج

وقعت مصر وكوريا الجنوبية مذكرة تفاهم حول تعزيز التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا. وقالت وزارة الخارجية المصرية، إن د. حازم فهمي، سفير مصر لدي كوريا، شارك عبر «فيديو كونفرانس»، في مراسم التوقيع، وأعرب عن سعادته بنجاح المباحثات بين الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، والمعهد الكوري للتنمية البشرية في مجالي العلوم والتكنولوجيا. وأكد أهمية المعهد باعتباره تجسيداً للنجاح في كوريا، من خلال ربط التقدم العلمي والتقني بالعقول والموارد البشرية، الأمر الذي يمثل أرقي وأهم مراحل تحقيق النهضة الشاملة.

وأعرب السفير عن تطلع مصر لتعظيم الاستفادة من تبادل الخبرات والمعرفة مع المعهد الكوري، خاصة في مجال تدريب الكوادر والقيادات المصرية على تطويع العلوم والتكنولوجيا لخدمة جهود التنمية البشرية.