شكرا لقرائتكم خبر عن مهدي علي: أواجه صعوبة في اختيار تشكيلة مباراة عجمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

أكد مهدي علي المدير الفني لشباب الأهلي، جاهزية فريقه لمباراته مع عجمان عندما يلتقيان في الخامسة، و45 دقيقة، من مساء الخميس، على ملعب استاد راشد بن سعيد في افتتاح منافسات الجولة 20 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، كاشفاً عن أنه يواجه صعوبة في وضع التشكيلة التي سيخوض بها الفريق المباراة على خلفية تقارب مستوى اللاعبين، معتبراً أن الجميع أساسيين.

وأضاف في المؤتمر الصحفي للمباراة: تقارب مستوى اللاعبين يصعّب مهمتنا في اختيار التشكيل الأساسي للمباراة، لكن في الوقت نفسه يعطينا كجهاز فني مزيداً من الخيارات، فجميع اللاعبين بالنسبة إلي أساسيون، مع التأكيد على أن ما يقدمه الفريق نتاج عمل المجموعة ككل، حتى الذين لا يشاركون بحكم أنهم منافسون لهم في التشكيلة الأساسية. وامتدح المدرب لاعب وسط الفريق عبدالله النقبي على التزامه بقوله: النقبي لاعب ملتزم ومهم للفريق، وهو وبقية زملائه من اللاعبين الذين نفتخر بوجودهم في صفوفنا، وكل اللاعبين شاركوا في المباريات والفريق يحتاجهم جميعاً في ظل الجدول المضغوط، إضافة إلى البطولة الآسيوية، وبالنسبة إلي ليس مهماً من يشارك، لكن المهم هو أن يفوز الفريق.

وختم تصريحاته بقوله: التعادل في المباراة السابقة أمام الجزيرة، يلزمنا الاستمرار في العمل من أجل تحسين وضع الفريق ومواصلة تحقيق النتائج الإيجابية، ومباراتنا مع عجمان مهمة بالنسبة للطرفين، ومن جهتنا نحتاج لنتيجة إيجابية من أجل تعديل ترتيبنا في الدوري، وكذلك يسعى عجمان لتحسين مركزه في البطولة. وعن جاهزية عمر عبدالرحمن للمشاركة مع الفريق، قال: عموري ما زال يؤدي برنامج العلاج والتأهيل ووفق التقرير الطبي فهو يتحسن بشكل جيد، ولا نريد الاستعجال عليه ليأخذ وقته الكافي ليعود للملاعب ويقدم المردود المفيد للفريق، ونأمل عودته قريباً.