شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لضبط الدراجات الكهربائية والنارية المخالفة في الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلة بإدارة المرور والدوريات، وبالتعاون مع شركة (بيئة)، حملة واسعة لضبط الدراجات الكهربائية والنارية والهوائية المخالفة، بمختلف أرجاء الإمارة، وذلك انطلاقاً من حرصها على سلامة قائدي تلك الدراجات، وسلامة مستخدمي الطرق، وتماشياً مع أهدافها التي تجسد استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى جعل الطرق أكثر أمناً.

وقال الرائد محمد راشد الشحي رئيس قسم المباحث والضبط المروري بالإدارة: أطلقت الإدارة في الثاني من شهر مارس الجاري الحملة للحد من استخدام الدراجات الكهربائية (الاسكوتر) والهوائية على الطرق الرئيسية والفرعية، وقد أسفرت في أسبوعها الأول عن ضبط (104) دراجات كهربائية، و(53) دراجة نارية، و(305) دراجات هوائية مخالفة، حيث تمثلت أبرز تلك المخالفات في قيادة الدراجات بالأماكن والطرقات المخصصة للمركبات، وعدم التزام قائديها باشتراطات السلامة الخاصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مشيراً إلى وقوع حادث لـ (الاسكوتر) بإحدى المناطق الصناعية، بالتزامن مع إطلاق الحملة، حيث أسفر عن تعرض قائدها لإصابات بليغة.