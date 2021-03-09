شكرا لقرائتكم خبر عن محمود بدر: الرئيس لا يترك مناسبة دون تكريم الشهداء,. وإعلان الجمهورية الثانية تجسيد للواقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمود بدر عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الرئيس السيسى لم يترك مناسبة إلا ويكرم أبناء الشهداء وأسرهم، واليوم كانت الرسالة واضحة لكل المصريين، بأن هؤلاء الذين ضحوا بأرواحهم لانتصار كرامة المصريين وإرادتهم ولاستقرار الدولة، وضحوا بحياتهم حتى لا تنهار هذه الدولة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن إعلان الجمهورية الثانية تجسيد للواقع، يحث أن الجمهورية المصرية الأولى التي تم إعلانها أعلنت مجموعة من القواعد وتأسيس جديد للدولة المصرية، وبعد سنوات طويلة وصلت لمرحلة الشيخوخة، وكنا مهددين في الوجود بالسنوات الأخيرة، وما حدث أن الدولة المصرية بدأت تستعيد عافيتها وهناك تمدد عمرانى جديد.

وأشار بدر إلى أن الدولة المصرية تراهن على مبادرة حياة كريمة وهو من أهم الإنجازات التي لا تقل عن ثورة 30 يونيو، حيث كانت أكثر طموحات القرى أن يكون لديها صرف صحى، ولكن الآن يكون هناك الكثير من المشاريع من صرف صحى ووحدات صحية وترميم المنازل.