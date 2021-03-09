شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" عن شهداء مصر: قدموا بطولات وتضحيات ستظل خالدة عبر التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم حزب مستقبل وطن بخالص التحية والتقدير للقوات المسلحة المصرية بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، مؤكدا أن البطولات والتضحيات التى قدمها شهداء القوات المسلحة الأبطال ستظل ذكرى خالدة فى تاريخ هذا الوطن العزيز.

كما وجه حزب مستقبل وطن التحية لشهداء الشرطة المصرية وشهداء الجيش الأبيض من الأطباء وأطقم التمريض.

وقال الحزب فى منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "يقدم حزب مستقبل وطن خالص التحية والتقدير لقواتنا المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، ويؤكد الحزب أن البطولات والتضحيات التي قدمها شهداؤنا الأبطال ستظل ذكرى خالدة فى تاريخ هذا الوطن العزيز بأبنائه محفورة بدمائهم النقية التى سطرت أعظم الملاحم الوطنية، كما يوجه الحزب التحية لشهداء الشرطة المصرية وشهداء الجيش الأبيض من الأطباء وأطقم التمريض".