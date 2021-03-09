شكرا لقرائتكم خبر عن ملف العمالة المؤقتة أبرزها.. 3 اجتماعات لـ"القوى العاملة" بالنواب لمناقشة عدة ملفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، 3 اجتماعات الأسبوع المقبل، تبدأ بعقد اجتماعين يوم الأحد، لاستكمال الاستماع إلى الدكتور صالح الشيخ - رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فيما يتعلق بخطة عمل الجهاز بشأن مواجهة وحل مشكلات العمالة المؤقتة والعمال على حساب الصناديق، وآثار تطبيق القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، وغيرها من المشكلات التي رصدتها اللجنة.

وتستمع لجنة القوى العاملة يوم الإثنين، إلى نيفين عصام الدين جامع وزيرة التجارة والصناعة بشأن خطة عمل الوزارة، وذلك فيما يدخل في اختصاص لجنة القوى العاملة.

وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أوصت، بضم وتثبيت العمالة المؤقتة وفقا للمعايير والشروط القانونية، وذلك خلال اجتماع سابق منذ أسابيع قليلة، لمناقشة مشكلة عمال وزارة الزراعة والعاملين على حسابات الصناديق والمؤقتين فيما يتعلق بصرف الحد الأدنى للأجور بصفة مبدئية، وفيما يتعلق بالتثبيت من خلال تغيير الشكل التعاقدي لتلك الفئات من العمالة، وكلفت اللجنة وزارتي التنمية المحلية والزراعة، بحصر كافة العاملين المؤقتين بالمحافظات ومديرات الزراعة، وإرسالها للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ليعد جدول زمني لتثبيت المؤقتين الذين أبرم لهم عقود قبل 30/6/2016، طبقا للمعايير القانونية، وتم التوافق مع رئيس الجهاز علي أن تكون الأولوية للأكبر سنا، حيث يتم البدء بشريحة عمرية من 50 إلي 60 سنة.